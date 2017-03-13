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Источник: «Зенит» готов уволить Луческу

13 марта 2017, 15:50
52

Руководство «Зенита» недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По информации источника, такая вероятность очень высока.

В игре 19-го тура РФПЛ петербуржцы потерпели поражение от «Амкара» (0:1) и за 11 матчей до окончания чемпионата отстают от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:2; 3;1).

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае минувшего года.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (52)
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cska-62
1489410884
Правильно! Слуцкого возьмите! Мы страдали от него целых семь лет! Теперь ваша очередь!!!
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Добрый Бобер
1489411297
Я как будто попал в параллелью вселенную... Увеличиваюшееся отставание от лидера, жалобы на судейство, изгнание тренера меньше чем через год... И это всё не про "СПАРТАК"!
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SorenSirk
1489411366
Лучше дотерпеть до лета и вернуть Сергея Богдановича.
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Евгений Лесников
1489413152
А Дзюба не назвал еще Луческу "тренеришкой" ?
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BrezAndr
1489413380
Венгера берите))
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ufos73
1489413483
Пусть остается! Спартак все устраивает )))
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Garrincha58
1489413594
сейчас смысла нет сезон безнадежно потерян, а по окончании сезона надо увольнять, а пока искать нового тренера до лета как раз времени полно!да и с игроками надо разбираться очень много лишних попутчиков понабрали Юсупов Кокорин Жирков Рязанцев их надо летом продавать Ломбертса отпускать Данни на годик оставить Кержа на пенсию пусть в системе клуба работает Гарсию или Маурисио тоже кого то из них продать человек пять своих воспитанников задействовать и потихоньку через 2-3 года создать боеспособную команду а про еврокубки пока на это время забыть
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Ще Гевара
1489414021
Денег куры не клюют, приглашают, увольняют.
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vladimir-7
1489415483
Если есть другая кандидатура, то нужно расстаться по обоюдному согласию и немедленно. 11 игр и отставание на 8 очков от лидера, это не проблема.
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Павелий
1489417176
Схема руководства Зенита прекрасна: 1. Подписываешь дорогого тренера. 2. Уволняешь де-факто. 3. Из-за финансового fair-play не увольняешь де-юре. 4. Договариваешься с ним про откат за время простоя. 5. Все в шоколаде, кроме Газпрома и, следовательно, обычных граждан России.
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