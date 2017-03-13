Источник: «Зенит» готов уволить Луческу

Руководство «Зенита» недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По информации источника, такая вероятность очень высока.

В игре 19-го тура РФПЛ петербуржцы потерпели поражение от «Амкара» (0:1) и за 11 матчей до окончания чемпионата отстают от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:2; 3;1).

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае минувшего года.