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    Источник: «Зенит» готов уволить Луческу

    Руководство «Зенита» недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу и может отправить его в отставку. По информации источника, такая вероятность очень высока.

    В игре 19-го тура РФПЛ петербуржцы потерпели поражение от «Амкара» (0:1) и за 11 матчей до окончания чемпионата отстают от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии 1/16 финала, проиграв по сумме двух встреч «Андерлехту» (0:2; 3;1).

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае минувшего года.

    Источник: Calciomercato

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    13.03.2017 15:50
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 13 марта 2017, 21:52

      Ну из-за результатов его не могут увольнять, так как команда распродала очень много топовых футболистов, а на замену купила средних + не сыгранных вместе. Так что если Луческой и не довольны, то из-за микроклимата в команде и возможно не уважении к нему футболистов.

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      Рейтинг: +24

      clausmensen 13 марта 2017, 20:56

      Этому клубу и Клопп не поможет...при Петржеле и то веселее было

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 марта 2017, 20:08

      Наличие денег - не есть залог успеха, надо ещё ими умело управлять. По ходу, у питерских их так много, что реальность правильного выбора тренера, уходит на второй план, а на первый план выходит "обложка", а не содержание.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > _Marqella_ 13 марта 2017, 23:42

      Назови мне, пожалуйста хоть один клуб РФПЛ, который за двух игроков заплатил разом 100 мл.евро?
      Может "Томь" или "Уфа"? Даже "Спартак" с "Лукойлом" себе такого не может позволить.

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      Рейтинг: +549

      Жентус > Tostao 14 марта 2017, 01:07

      Во-первых, там было не 100 млн. Во-вторых, Зенит с того же Халка заработал невероятное количество денег, намного больше чем потратил. Трансфер из Зенита в Китай по сумме вышел дороже, чем из Порту в Зенит + сумма поступлений, которую Халк принес Зениту. Халк, исторически, самый выгодный трансфер в истории Зенита, это чистейший факт. По Витселю же, да, сказал бы, что трансфер неудачный. Но и его пристроили в Китай за большие деньги! Поэтому Зенит, накопив денег, купил хороших игроков, а попользовался и вернул потраченные средства, еще и в + вышел. В - третьих, не надо сравнивать Томь и Зенит, а также не стоит сравнивать Зенит и, к примеру, Тотенхем. Тот же Тотенхем способен называть Зенит нищебродами, потому что имеет куда более высокую капитализацию, ко всему прочему, ни один клуб РФПЛ не выпускает свои акции на биржу, в отличии от того же Тотенхема... Зенит может сколько угодно быть самым богатым клубом РФПЛ, но это "богатым" только на уровне нашего чемпионата, к сожалению, финансирование Зенита, на уровне середняка АПЛ. А отсюда можно сделать и вывод в целом, о том, какой у нас уровень финансирования чемпионата. Это не Зенит надо называть богачами и требовать сократить ему бюджет, никак нет! Это другим клубом РФПЛ надо переходить на самостоятельное финансирование и зарабатывать с этого всего бабки! К сожалению, наши клубы, до сих пор финансируются за счет региональных средств, а это в современных реалиях неприемлемо! Клубы, как и частные компании, должны быть самостоятельными, выпускать свои акции на биржу и стремиться получать доход с футбольной деятельности. И это огромный камень в огород таких клубов, как Рубин, к примеру! А про Томь я вообще молчу... Их там всем регионом уже сколько лет тянут.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 марта 2017, 20:06

      чего и следовало ожидать

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 марта 2017, 19:30

      Дайте поработать румыну ёпт!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2017, 19:11

      А давайте Совет Дружины Зенита введём?!
      Синие галстуки,белые рубашки..и так далее..
      Председатель -Шатов.
      Члены-Кокорин ,Нету и Иванович..
      Зиц-председатель Фаза..
      И всем всё похир.Ура.

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      Рейтинг: +71

      Minusator > shinnik 13 марта 2017, 19:12

      Дзюба председателишка

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Minusator 13 марта 2017, 19:16

      Прости,но Этот рубится,хоть так...(

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 марта 2017, 18:48

      Не пора ли уже замахнуться на своего, доморощенного?

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      Рейтинг: +1426

      Freyd 13 марта 2017, 18:11

      дать доработать до конца сезона!!

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 13 марта 2017, 17:59

      Схема руководства Зенита прекрасна:
      1. Подписываешь дорогого тренера.
      2. Уволняешь де-факто.
      3. Из-за финансового fair-play не увольняешь де-юре.
      4. Договариваешься с ним про откат за время простоя.
      5. Все в шоколаде, кроме Газпрома и, следовательно, обычных граждан России.

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 13 марта 2017, 17:50

      А кто источник? Может какая - нибудь забулдыга из дешевой обрыганной пивнухи?

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