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  • Лепехин: «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно»

Лепехин: «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно»

31 января 2016, 14:19
3

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Кокорин и Жирков – это одни из лучших российских футболистов. Учитывая лимит на легионеров, этот трансфер выглядит очень логично. Можно сказать, что «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно. Говорят, что лимит могут ужесточить еще сильнее, поэтому питерский клуб и делает такие приобретения.

Нападение «Зенита» состоявшее из Артема Дзюбы и Халка – это лучшая атака в РФПЛ. С приходом Кокорина конкуренция возрастет, что станет только плюсом. Тяжело сейчас даже назвать, кто будет играть в основном составе. По слухам, Данни уходит этим летом. Возможно, бывшего нападающего «Динамо» взяли ему на замену. Александр Кокорин – это самый талантливый молодой российский футболист. На данный момент он полностью себя не реализовал. Посмотрим, сможет ли он полностью раскрыться в таком клубе, как «Зенит». Ведь сейчас возможности и уровень игры питерцев несколько выше, чем у динамовцев», – отметил Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Кокорин Александр Лепехин Константин
Комментарии (3)
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x-x-x-x-x
1454243161
тупые высказывание людей занимающие должности это позорное лици власти! как можеть быть правильно в одну команду собрать лучщих а потом кричать что нет игроков для сборной?
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gennadiy
1454249044
Что же здесь хорошего?Скупите тогда сразу отовсюду и всех.И Российский чемпионат закройте сразу.Зенит в пердив и только за такую политику
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uskorovau
1454263565
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