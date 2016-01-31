Лепехин: «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Кокорин и Жирков – это одни из лучших российских футболистов. Учитывая лимит на легионеров, этот трансфер выглядит очень логично. Можно сказать, что «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно. Говорят, что лимит могут ужесточить еще сильнее, поэтому питерский клуб и делает такие приобретения.

Нападение «Зенита» состоявшее из Артема Дзюбы и Халка – это лучшая атака в РФПЛ. С приходом Кокорина конкуренция возрастет, что станет только плюсом. Тяжело сейчас даже назвать, кто будет играть в основном составе. По слухам, Данни уходит этим летом. Возможно, бывшего нападающего «Динамо» взяли ему на замену. Александр Кокорин – это самый талантливый молодой российский футболист. На данный момент он полностью себя не реализовал. Посмотрим, сможет ли он полностью раскрыться в таком клубе, как «Зенит». Ведь сейчас возможности и уровень игры питерцев несколько выше, чем у динамовцев», – отметил Лепехин.