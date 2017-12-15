Ветеран «Зенита» считает, что команда может выиграть Лигу Европы в этом сезоне

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин выразил мнение, что петербургский клуб в нынешнем сезоне способен выиграть Лигу Европы.

В рамках 1/16 финала еврокубка сине-бело-голубые сыграют против «Селтика». Первая встреча состоится в Глазго 15 февраля, ответная пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

– Мы уже знаем результаты жеребьевки «Зенита» в Лиге Европы. «Селтик» из Глазго – команда именитая, но очень уж грозной сегодня ее не назовешь…

– «Зенит» может и должен проходить шотландцев. Более того, любая команда – участница Лиги Европы петербуржцам по силам, хотя там и есть несколько именитых клубов. Лига Европы – второй по значимости турнир нашего континента. А некоторые страны в первый делегируют по четыре команды. Вот самые сильные – в Лиге чемпионов. А Лигу Европы «Зенит» может выиграть уже в нынешнем сезоне.