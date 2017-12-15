Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Ветеран «Зенита» считает, что команда может выиграть Лигу Европы в этом сезоне

    Ветеран «Зенита» считает, что команда может выиграть Лигу Европы в этом сезоне

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин выразил мнение, что петербургский клуб в нынешнем сезоне способен выиграть Лигу Европы.

    В рамках 1/16 финала еврокубка сине-бело-голубые сыграют против «Селтика». Первая встреча состоится в Глазго 15 февраля, ответная пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    – Мы уже знаем результаты жеребьевки «Зенита» в Лиге Европы. «Селтик» из Глазго – команда именитая, но очень уж грозной сегодня ее не назовешь…

    – «Зенит» может и должен проходить шотландцев. Более того, любая команда – участница Лиги Европы петербуржцам по силам, хотя там и есть несколько именитых клубов. Лига Европы – второй по значимости турнир нашего континента. А некоторые страны в первый делегируют по четыре команды. Вот самые сильные – в Лиге чемпионов. А Лигу Европы «Зенит» может выиграть уже в нынешнем сезоне.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Nekit92
    1513364322
    Каждый год про финалы слышим, читаем... а воз и ныне там((
    Ответить
    mamba9090909
    1513398140
    Всё в руках Зенита.
    Ответить
    serppion
    1513414127
    Как всё просто у бывшего защитника «Зенита»! Такой Европу шапками закидает.
    Ответить
    ologreds
    1694991727
    numo529293
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+