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Франциско Молинеро
Статистика
Франциско Молинеро - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1985 (41)
#2 | Защитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0 : 1
12.05.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 1
29.04.2018
Жирона
Был в запасе
86'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
0 : 1
21.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 2
18.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
15.04.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 0
07.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
02.04.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.03.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 1
10.03.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3 : 1
03.03.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
28.02.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 0
25.02.2018
Хетафе
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 0
19.02.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
04.02.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2018
Атлетик
Был в запасе
47'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 0
06.01.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Жирона
1 : 0
17.12.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
09.12.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
03.12.2017
Валенсия
1' - 90'
13'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 0
27.11.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
4 : 1
18.11.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 2
03.11.2017
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 1
29.10.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
21.10.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
1 : 2
14.10.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
30.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
4 : 0
24.09.2017
Вильярреал
83' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
21.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 2
16.09.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леганес
1 : 2
08.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
27.08.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
20.08.2017
Хетафе
1' - 90'
63'
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