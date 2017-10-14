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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 14 октября 2017
Хетафе
14.10.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Реал
56'
Х. Молина
39'
К. Бензема
85'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
90'
+4
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
М. Ласен
85'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
58'
Желтая карточка
Начо
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
56'
48'
Желтая карточка
Т. Кроос
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Желтая карточка
М. Арамбарри
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Реал
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
5
Антунеш
2
Джене
16
Кала
22
Суарес
76
Файр
8
Арамбарри
5
Бергара
21
Ндиайе
19
Молина
20
Хименес
4-2-2-2
1
Касилья
2
Хакими
93
Рамос
6
Начо
12
Марсело
14
Льоренте
8
Кроос
17
Васкес
10
Асенсио
7
Роналду
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хетафе - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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