Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Лиендл - статистика

Завершил карьеру
25 октября 1985 (40)
#10 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
30
8
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
2 : 1
21.05.2022
Рапид
1' - 88'
74'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
1 : 4
15.05.2022
Вольфсберг
1' - 81'
25'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
4 : 0
08.05.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 1
27.04.2022
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия К
2 : 3
24.04.2022
Вольфсберг
1' - 86'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
1 : 2
17.04.2022
Аустрия К
1' - 90'
16'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Рапид
2 : 1
10.04.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
0 : 2
03.04.2022
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 4
20.03.2022
Зальцбург
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
2 : 1
13.03.2022
Вольфсберг
1' - 90'
26'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
1 : 0
06.03.2022
ЛАСК
1' - 79'
56'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
1 : 0
27.02.2022
Вольфсберг
1' - 90'
83'
83'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
2 : 1
12.02.2022
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
2 : 2
11.12.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
1' - 90'
82'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Тироль
5 : 1
21.11.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
4 : 1
07.11.2021
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
0 : 3
31.10.2021
Вольфсберг
1' - 75'
16'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
2 : 1
23.10.2021
Аустрия К
1' - 90'
51'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
0 : 1
17.10.2021
Вольфсберг
1' - 76'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 0
02.10.2021
Аустрия
1' - 64'
27'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
25.09.2021
Зальцбург
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
3 : 3
18.09.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 3
11.09.2021
Хартберг
1' - 90'
22'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
28.08.2021
Вольфсберг
1' - 90'
43, 44'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
45'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
2 : 2
14.08.2021
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
3 : 0
08.08.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 4
01.08.2021
Штурм
1' - 72'
15'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 1
25.07.2021
Вольфсберг
1' - 90'
25'
Главные новости
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
3
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
16
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+