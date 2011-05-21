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Эрнан Бернандельо
Статистика
Эрнан Бернандельо - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1986 (40), Росарио
#23 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
33
1
2
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
8 : 1
21.05.2011
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
0 : 0
11.05.2011
Вильярреал
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 0
07.05.2011
Альмерия
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0 : 1
01.05.2011
Севилья
1' - 82'
28'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
1' - 61'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
0 : 3
16.04.2011
Валенсия
1' - 79'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
3 : 1
09.04.2011
Альмерия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 3
04.04.2011
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
1 : 0
20.03.2011
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Альмерия
2 : 2
12.03.2011
Атлетико
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 1
28.02.2011
Альмерия
1' - 80'
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1 : 1
20.02.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 0
13.02.2011
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
3 : 2
05.02.2011
Эспаньол
1' - 90'
18'
5'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
29.01.2011
Альмерия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3 : 2
23.01.2011
Осасуна
1' - 90'
8'
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
1 : 1
16.01.2011
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
4 : 1
09.01.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 0
03.01.2011
Альмерия
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2 : 3
19.12.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
1' - 45'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 1
28.11.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
0 : 8
20.11.2010
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 0
13.11.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
1 : 1
07.11.2010
Спортинг
1' - 83'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
31.10.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
1' - 82'
44'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 0
17.10.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1 : 1
03.10.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
26.09.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0 : 1
22.09.2010
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 0
18.09.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Альмерия
2 : 2
13.09.2010
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
29.08.2010
Альмерия
1' - 90'
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