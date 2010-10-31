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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 31 октября 2010
Атлетико
31.10.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Альмерия
33'
С. Агуэро
45'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Альмерия
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Замена
Л. Ульоа
️️️️
М. М'Бами
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Ф. Варгас
️️️️
Корона
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Мичел
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
П. Пьятти
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
(К)
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Альмерия
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
16
Луис
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
5
Тиагу
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-3-2-1
25
Алвес
21
Ортис
31
Гарсиа
18
Акасиете
88
Мичел
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
5
Уче
19
Рейес
8
Мерида
8
Мерида
19
Рейес
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
15
Корона
21
Варгас
21
Варгас
15
Корона
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
19
М'Бами
11
Ульоа
11
Ульоа
19
М'Бами
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Атлетико - Альмерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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