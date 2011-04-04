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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетик
Альмерия - Атлетик: обзор матча 04 апреля 2011
Альмерия
04.04.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 3
Завершен
Атлетик
6'
П. Пьятти
29'
И. Муньяин
52'
Г. Токеро
61'
П. Орбаис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетик
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
И. Муньяин
Замена
Корона
️️️️
К. Гарсиа
Замена
О. де Маркос
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
ГОЛ! 1:3!
П. Орбаис
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 1:2!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Льоренте
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Желтая карточка
А. Луна
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Крусат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
1
Эстебан
ВР
24
Хуанито
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Алвес
88
Мичел
31
Гарсиа
30
Силва Марсело
13
Луна
21
Ортис
7
Крусат
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
11
Ульоа
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
19
Кастильо
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
31
Гарсиа
15
Корона
15
Корона
31
Гарсиа
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
21
Ортис
5
Уче
5
Уче
21
Ортис
10
Муньяин
45
Аморебиета
45
Аморебиета
10
Муньяин
12
Льоренте
18
де Маркос
18
де Маркос
12
Льоренте
88
Мартинес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
88
Мартинес
Остались в запасе
Альмерия
Атлетик
1
Эстебан
ВР
24
Хуанито
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
24
Хуанито
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Альмерия - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
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