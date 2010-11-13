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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 13 ноября 2010
Атлетик
13.11.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
10'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Альмерия
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Муньяин
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Замена
Корона
️️️️
Ф. Варгас
Замена
А. Крусат
️️️️
Х. Гоитом
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Марсело
Красная карточка
Х. Кастильо
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Ф. Варгас
Замена
Х. Кастильо
️️️️
И. Мартинес
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Койкили
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Мартинес
10'
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Диего Валери
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
3
Койкили
29
Устариц
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
26
Мартинес
12
Льоренте
3-2-3-2
25
Алвес
88
Мичел
31
Гарсиа
30
Силва Марсело
21
Ортис
27
Якобсен
21
Варгас
23
Бернандельо
19
М'Бами
36
Гоитом
11
Ульоа
26
Мартинес
19
Кастильо
19
Кастильо
26
Мартинес
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
10
Муньяин
27
Лопес
27
Лопес
10
Муньяин
36
Гоитом
7
Крусат
7
Крусат
36
Гоитом
21
Варгас
15
Корона
15
Корона
21
Варгас
30
Силва Марсело
10
Пьятти
10
Пьятти
30
Силва Марсело
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
1
Рауль Фернандес
ВР
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Атлетик - Альмерия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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