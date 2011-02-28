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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 28 февраля 2011
Малага
28.02.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
52'
Э. Мареска
78'
Х. Саломон Рондон
90'
Хуанми
8'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
ГОЛ! 3:1!
Хуанми
Вторая желтая
А. Луна
Замена
Фернандо
️️️️
К. Овусу-Абейе
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Э. Бернандельо
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Апоньо
Вторая желтая
Л. Ульоа
Желтая карточка
Велигтон
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
С. Фернандес
Замена
А. Крусат
️️️️
С. Фегули
ГОЛ! 1:1!
Э. Мареска
Замена
Хуанито
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
Э. Мареска
️️️️
И. Камачо
Желтая карточка
Л. Ульоа
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Элизеу
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Фегули
Пас отдал
А. Луна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
21
Фабиан Варгас
ЦП
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
32
Апоньо
4
Камачо
36
Ресио
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
4-1-2-1-2
25
Алвес
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
88
Мичел
13
Луна
8
Фегули
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
5
Уче
11
Ульоа
0
Овусу-Абейе
8
Фернандо
8
Фернандо
0
Овусу-Абейе
4
Камачо
16
Мареска
16
Мареска
4
Камачо
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
8
Фегули
7
Крусат
7
Крусат
8
Фегули
5
Уче
24
Хуанито
24
Хуанито
5
Уче
23
Бернандельо
36
Гоитом
36
Гоитом
23
Бернандельо
Остались в запасе
Малага
Альмерия
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Малага - Альмерия
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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