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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 07 мая 2011
Хетафе
07.05.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
5'
А. Колунга
53'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Альмерия
Желтая карточка
А. Колунга
Желтая карточка
О. Устари
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Борха
️️️️
П. Риос
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Мику
Замена
Х. Ортис
️️️️
Корона
Замена
Ф. Варгас
️️️️
А. Крусат
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Сардинеро
Замена
Л. Ульоа
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 2:0!
П. Риос
Пас отдал
Мане
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
К. Уче
ГОЛ! 1:0!
А. Колунга
Пас отдал
П. Риос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
20
Мику
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
24
Хуанито
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-1-3
19
Устари
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
5
Маркано
4
Санчес
18
Боатенг
16
Риос
77
Сардинеро
20
Мику
27
Колунга
3-2-2-1-2
1
Эстебан
88
Мичел
31
Гарсиа
4
Пельерано
21
Ортис
13
Луна
23
Бернандельо
7
Крусат
15
Корона
5
Уче
36
Гоитом
16
Риос
8
Борха
8
Борха
16
Риос
77
Сардинеро
10
Парехо
10
Парехо
77
Сардинеро
20
Мику
14
Арисменди
14
Арисменди
20
Мику
7
Крусат
21
Варгас
21
Варгас
7
Крусат
15
Корона
10
Ортис
10
Ортис
15
Корона
5
Уче
11
Ульоа
11
Ульоа
5
Уче
Остались в запасе
Хетафе
Альмерия
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Хетафе - Альмерия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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