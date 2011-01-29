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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Альмерия
Реал Сосьедад - Альмерия: обзор матча 29 января 2011
Реал Сосьедад
29.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
45'
И. Ансотеги
78'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Альмерия
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Тамудо
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Ортис
️️️️
С. Марсело
Замена
В. Демидов
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 2:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Д. Эстрада
Желтая карточка
К. Гарсиа
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
К. Браво
Желтая карточка
Э. Бернандельо
ГОЛ! 1:0!
И. Ансотеги
Пас отдал
Р. Тамудо
Желтая карточка
М. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-4-2
1
Браво
15
Ансотеги
3
де ла Белья
4
Лабака
22
Эстрада
19
Ривас
10
Прието
6
Элустондо
17
Зурутуса
23
Тамудо
7
Гризманн
4-3-1-2
25
Алвес
31
Гарсиа
30
Силва Марсело
88
Мичел
27
Якобсен
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
10
Пьятти
5
Уче
11
Ульоа
7
Гризманн
15
Демидов
15
Демидов
7
Гризманн
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
23
Тамудо
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Тамудо
30
Силва Марсело
10
Ортис
10
Ортис
30
Силва Марсело
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Альмерия
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал Сосьедад - Альмерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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