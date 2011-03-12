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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетико
Альмерия - Атлетико: обзор матча 12 марта 2011
Альмерия
12.03.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
49'
А. Крусат
77'
Х. Гоитом
39'
С. Агуэро
61'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетико
Замена
С. Акасиете
️️️️
К. Гарсиа
ГОЛ! 2:2!
Х. Гоитом
Пас отдал
Х. Ортис
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Х. Ортис
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Х. Гоитом
️️️️
К. Уче
Замена
Коке
️️️️
Элиас
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
Э. Бернандельо
ГОЛ! 1:1!
А. Крусат
Желтая карточка
Элиас
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Тиагу
Желтая карточка
К. Гарсиа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Элиас
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
13
Луна
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
88
Мичел
8
Фегули
7
Крусат
19
М'Бами
23
Бернандельо
5
Уче
11
Ульоа
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
16
Луис
19
Рейес
5
Тиагу
7
Элиас
10
Агуэро
10
Форлан
31
Гарсиа
18
Акасиете
18
Акасиете
31
Гарсиа
8
Фегули
10
Ортис
10
Ортис
8
Фегули
5
Уче
36
Гоитом
36
Гоитом
5
Уче
7
Элиас
6
Коке
6
Коке
7
Элиас
Остались в запасе
Альмерия
Атлетико
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Альмерия - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Медитерранео
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