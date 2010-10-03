Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Малага
Альмерия - Малага: обзор матча 03 октября 2010
Альмерия
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Малага
76'
К. Уче
50'
К. Овусу-Абейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Малага
Замена
Х. Гоитом
️️️️
К. Уче
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Л. Ульоа
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
С. Силва
Желтая карточка
Рубен
ГОЛ! 1:1!
К. Уче
Пас отдал
П. Пьятти
Замена
С. Фернандес
️️️️
К. Овусу-Абейе
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Мичел
Замена
С. Силва
️️️️
Апоньо
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
П. Мтилига
ГОЛ! 0:1!
К. Овусу-Абейе
Пас отдал
Апоньо
Желтая карточка
Апоньо
Красная карточка
Элизеу
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
84
Сандро Силва
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
14
Набиль Баха
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-3-2-1
25
Алвес
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
3-2-3-1-1
23
Рубен
19
Элизеу
13
Стадсгаард
3
Велигтон
18
Гамес
8
Мтилига
8
Фернандо
24
Хуанито
32
Апоньо
0
Овусу-Абейе
23
Рондон
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
5
Уче
36
Гоитом
36
Гоитом
5
Уче
88
Мичел
11
Ульоа
11
Ульоа
88
Мичел
32
Апоньо
84
Силва
84
Силва
32
Апоньо
8
Фернандо
28
Рамос
28
Рамос
8
Фернандо
0
Овусу-Абейе
30
Фернандес
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
Остались в запасе
Альмерия
Малага
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хуанма Лильо
0
Франсеск Арнау
ВР
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Альмерия - Малага
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Малага
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+