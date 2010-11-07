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Альмерия - Спортинг
Альмерия - Спортинг: обзор матча 07 ноября 2010
Альмерия
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
16'
Корона
73'
Н. Ново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Спортинг
Желтая карточка
Л. Ульоа
Замена
К. Портилья
️️️️
Н. Ново
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Н. Ново
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Э. Бернандельо
Желтая карточка
М. М'Бами
ГОЛ! 1:1!
Н. Ново
Пас отдал
Кармело
Замена
Ф. Варгас
️️️️
Корона
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
А. Ривера
Замена
Л. Ульоа
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Кармело
ГОЛ! 1:0!
Корона
Пас отдал
П. Пьятти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-2-1
25
Алвес
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
14
Эрнандес
3
Анхель
5
Ривера
24
Матабуэна
10
Ново
6
Кармело
17
Кастро
18
Баррал
15
Корона
21
Варгас
21
Варгас
15
Корона
5
Уче
11
Ульоа
11
Ульоа
5
Уче
23
Бернандельо
36
Гоитом
36
Гоитом
23
Бернандельо
10
Ново
18
Портилья
18
Портилья
10
Ново
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Альмерия
Спортинг
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Альмерия - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Медитерранео
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