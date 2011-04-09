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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 09 апреля 2011
Барселона
09.04.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Альмерия
53'
Л. Месси (П)
64'
Т. Алькантара
90+2'
Л. Месси
50'
Корона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Альмерия
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
+2
Замена
С. Фегули
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Д. Вилья
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
ГОЛ! 2:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
К. Уче
️️️️
Корона
Замена
Педро
️️️️
Г. Милито
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 0:1!
Корона
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Замена
Д. Вилья
️️️️
Б. Кркич
Травма
Б. Кркич
Желтая карточка
Х. Маскерано
18'
Желтая карточка
Б. Кркич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-1-2
13
Пинто
17
Максвелл
22
Милито
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
6
Алькантара
14
Маскерано
10
Месси
8
Иньеста
9
Кркич
4-2-3-1
25
Алвес
88
Мичел
18
Акасиете
30
Силва Марсело
13
Луна
23
Бернандельо
24
Хуанито
21
Ортис
15
Корона
10
Пьятти
7
Крусат
6
Алькантара
20
Кейта
20
Кейта
6
Алькантара
22
Милито
9
Педро
9
Педро
22
Милито
9
Кркич
7
Вилья
7
Вилья
9
Кркич
21
Ортис
8
Фегули
8
Фегули
21
Ортис
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
15
Корона
5
Уче
5
Уче
15
Корона
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Барселона - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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