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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Депортиво
Альмерия - Депортиво: обзор матча 20 февраля 2011
Альмерия
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
48'
П. Пьятти
90+5'
Д. Арансубиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Депортиво
+5
ГОЛ! 1:1!
Д. Арансубиа
Пас отдал
П. Альварес
Желтая карточка
С. Акасиете
+4
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Ф. Варгас
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Х. Санд
Замена
П. Альварес
️️️️
Р. Перес
Замена
М. Якобсен
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Х. Санд
️️️️
Рики
Замена
Хуанито
️️️️
С. Фегули
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Домингес
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
М. М'Бами
18'
Желтая карточка
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
23
Хосе-Густаво Санд
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
13
Луна
18
Акасиете
30
Силва Марсело
4
Пельерано
8
Фегули
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
11
Ульоа
5
Уче
4-4-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
3
Морель
22
Родригес
21
Перес
28
Домингес
20
Томас
11
Рики
20
Адриан
10
Пьятти
27
Якобсен
27
Якобсен
10
Пьятти
8
Фегули
24
Хуанито
24
Хуанито
8
Фегули
5
Уче
21
Варгас
21
Варгас
5
Уче
21
Перес
14
Альварес
14
Альварес
21
Перес
28
Домингес
11
Лассад
11
Лассад
28
Домингес
11
Рики
23
Санд
23
Санд
11
Рики
Остались в запасе
Альмерия
Депортиво
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Альмерия - Депортиво
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Медитерранео
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