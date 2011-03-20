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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Альмерия
Спортинг - Альмерия: обзор матча 20 марта 2011
Спортинг
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
13'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Альмерия
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Л. Ульоа
Замена
Н. Ново
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
А. Каштру
Желтая карточка
Х. Пабло
Замена
С. Эгурен
️️️️
Н. Касес
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Крусат
Замена
К. Уче
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
С. Марсело
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Ф. Варгас
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Ф. Варгас
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Спортинг
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
24
Хуанито
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
14
Эрнандес
11
Лора
4
Ботиа
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Касес
17
Кастро
8
Каштру
18
Баррал
4-4-1-1
25
Алвес
88
Мичел
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
13
Луна
23
Бернандельо
19
М'Бами
21
Варгас
7
Крусат
10
Пьятти
36
Гоитом
10
Касес
9
Эгурен
9
Эгурен
10
Касес
17
Кастро
7
Айосе
7
Айосе
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
10
Ново
10
Ново
10
Де лас Куэвас
7
Крусат
8
Фегули
8
Фегули
7
Крусат
21
Варгас
11
Ульоа
11
Ульоа
21
Варгас
10
Пьятти
5
Уче
5
Уче
10
Пьятти
Остались в запасе
Спортинг
Альмерия
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Спортинг - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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- : -
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0 : 1
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1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эль Молинон
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