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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 16 января 2011
Альмерия
16.01.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Реал
60'
Л. Ульоа
77'
Э. Гранеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал
Желтая карточка
М. М'Бами
+3
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Л. Ульоа
Травма
Л. Ульоа
ГОЛ! 1:1!
Э. Гранеро
Пас отдал
К. Бензема
Замена
М. Якобсен
️️️️
А. Крусат
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Р. Карвалью
️️️️
Марсело
Замена
Ф. Варгас
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 1:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
К. Уче
Замена
К. Бензема
️️️️
Кака
16'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
7
Альберт Крусат
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
5
Калу Уче
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
21
Ортис
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
88
Мичел
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
5
Уче
10
Пьятти
11
Ульоа
4-2-3-1
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
10
Кака
7
Роналду
7
Крусат
27
Якобсен
27
Якобсен
7
Крусат
5
Уче
21
Варгас
21
Варгас
5
Уче
11
Ульоа
36
Гоитом
36
Гоитом
11
Ульоа
12
Марсело
6
Карвалью
6
Карвалью
12
Марсело
39
Альбиоль
23
Гранеро
23
Гранеро
39
Альбиоль
10
Кака
9
Бензема
9
Бензема
10
Кака
Остались в запасе
Альмерия
Реал
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Альмерия - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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