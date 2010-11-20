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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 20 ноября 2010
Альмерия
20.11.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 8
Завершен
Барселона
17'
Л. Месси
19'
А. Иньеста
27'
С. Акасиете (АГ)
35'
Педро
37'
Л. Месси
62'
Б. Кркич
67'
Л. Месси
73'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Барселона
ГОЛ! 0:8!
Б. Кркич
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 0:7!
Л. Месси
ГОЛ! 0:6!
Б. Кркич
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
А. Фонтас
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Акасиете
Пас отдал
Максвелл
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Иньеста
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
(К)
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
15
Корона
РФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Варгас
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
36
Гоитом
15
Корона
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Фонтас
5
Пуйоль
17
Максвелл
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Альмерия - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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