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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 03 января 2011
Вильярреал
03.01.2011, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
22'
Х. Мануэль Катала
58'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Альмерия
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Д. Росси
Замена
Д. Монтеро
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Замена
Х. Матилья
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
К. Гарсиа
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Корона
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
М. Рубен
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Катала
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
6
Капдевила
2
Гонсало
6
Лопес
8
Касорла
21
Бруно
6
Валеро
8
Кани
15
Рубен
25
Росси
4-3-2-1
25
Алвес
21
Ортис
30
Силва Марсело
88
Мичел
31
Гарсиа
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
11
Ульоа
15
Рубен
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Рубен
8
Касорла
8
Матилья
8
Матилья
8
Касорла
25
Росси
17
Алтидор
17
Алтидор
25
Росси
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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