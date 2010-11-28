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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Альмерия
Валенсия - Альмерия: обзор матча 28 ноября 2010
Валенсия
28.11.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
26'
Р. Сольдадо
63'
Р. Сольдадо
90'
Л. Ульоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Альмерия
ГОЛ! 2:1!
Л. Ульоа
Желтая карточка
С. Марсело
Замена
Э. Банега
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
А. Домингес
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Д. Валери
️️️️
М. М'Бами
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Гоитом
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Корона
Травма
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Бруно
13'
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
(К)
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
(К)
АП
5
Калу Уче
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
26
Мигель Анхель Луке
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
18
Альба
20
Кошта
23
Мадуро
2
Бруно
6
Альбельда
8
Коста
64
Мата
17
Хоакин
9
Сольдадо
20
Адурис
4-2-3-1
25
Алвес
21
Ортис
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
27
Якобсен
19
М'Бами
23
Бернандельо
5
Уче
15
Корона
10
Пьятти
36
Гоитом
9
Сольдадо
10
Домингес
10
Домингес
9
Сольдадо
8
Коста
11
Банега
11
Банега
8
Коста
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
19
М'Бами
8
Валери
8
Валери
19
М'Бами
36
Гоитом
10
Ортис
10
Ортис
36
Гоитом
15
Корона
11
Ульоа
11
Ульоа
15
Корона
Остались в запасе
Валенсия
Альмерия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
26
Мигель Анхель Луке
ЦП
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Иско
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
26
Мигель Анхель Луке
ЦП
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Валенсия - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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