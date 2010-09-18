Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Альмерия
Эспаньол - Альмерия: обзор матча 18 сентября 2010
Эспаньол
18.09.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
46'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Альмерия
Желтая карточка
Л. Ульоа
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
М. М'Бами
Замена
Корона
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Датоло
️️️️
С. Гарсия
Замена
Д. Валери
️️️️
С. Марсело
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
К. Гарсиа
Замена
Х. Верду
️️️️
И. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Х. Форлин
16'
Желтая карточка
С. Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Коро
АП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
4-2-1-3
13
Камени
3
Гарсиа
4
Руис
18
Форлин
14
Галан
22
Душер
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
9
Гарсия
7
Кальехон
4-4-1-1
25
Алвес
21
Ортис
30
Силва Марсело
27
Якобсен
31
Гарсиа
19
М'Бами
21
Варгас
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
11
Ульоа
9
Гарсия
23
Датоло
23
Датоло
9
Гарсия
7
Кальехон
21
Лопес
21
Лопес
7
Кальехон
24
Алонсо
25
Верду
25
Верду
24
Алонсо
19
М'Бами
0
Ньето
0
Ньето
19
М'Бами
30
Силва Марсело
8
Валери
8
Валери
30
Силва Марсело
10
Пьятти
15
Корона
15
Корона
10
Пьятти
Остались в запасе
Эспаньол
Альмерия
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
10
Коро
АП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хуанма Лильо
Статистика матча Эспаньол - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Альмерия
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+