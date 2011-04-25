Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Альмерия
Сарагоса - Альмерия: обзор матча 25 апреля 2011
Сарагоса
25.04.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
70'
Д. Алвес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Альмерия
Красная карточка
А. Эррера
Желтая карточка
К. Диого
Желтая карточка
Э. Пельерано
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
Н. Бертоло
Замена
К. Уче
️️️️
Хуанито
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Алвес
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
М. М'Бами
️️️️
Э. Бернандельо
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Н. Браулио
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Л. Ульоа
Замена
А. Лафита
️️️️
С. Бутахар
Желтая карточка
Л. Ульоа
18'
Желтая карточка
К. Гарсиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-5-1
12
Доблас
3
Паредес
4
Да Силва
39
Ярошик
2
Диого
14
Габи
23
Понцио
16
Бертоло
21
Эррера
20
Бутахар
85
Браулио
4-3-2-1
25
Алвес
88
Мичел
31
Гарсиа
4
Пельерано
13
Луна
24
Хуанито
23
Бернандельо
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
11
Ульоа
16
Бертоло
8
Н'Дав
8
Н'Дав
16
Бертоло
20
Бутахар
7
Лафита
7
Лафита
20
Бутахар
85
Браулио
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
85
Браулио
11
Ульоа
21
Ортис
21
Ортис
11
Ульоа
23
Бернандельо
19
М'Бами
19
М'Бами
23
Бернандельо
24
Хуанито
5
Уче
5
Уче
24
Хуанито
Остались в запасе
Сарагоса
Альмерия
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Сарагоса - Альмерия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Ромареда
Новости команд
Все
Сарагоса
Альмерия
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+