Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Альмерия
Леванте - Альмерия: обзор матча 13 февраля 2011
Леванте
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
53'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Альмерия
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
Корона
️️️️
М. Якобсен
Замена
Нано
️️️️
Вальдо
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
К. Гарсиа
Замена
Х. Гоитом
️️️️
П. Пьятти
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Хиско
Замена
С. Фегули
️️️️
М. М'Бами
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Хиско
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
3
Нано
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
33
Горка Ларреа
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
12
Хуанфран
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
25
Торрес
20
Хуанлу
23
Вальдо
28
Хиско
10
Кайседо
4-3-1-2
25
Алвес
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
88
Мичел
27
Якобсен
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
5
Уче
11
Ульоа
23
Вальдо
3
Нано
3
Нано
23
Вальдо
28
Хиско
10
Монтеро
10
Монтеро
28
Хиско
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
19
М'Бами
8
Фегули
8
Фегули
19
М'Бами
27
Якобсен
15
Корона
15
Корона
27
Якобсен
10
Пьятти
36
Гоитом
36
Гоитом
10
Пьятти
Остались в запасе
Леванте
Альмерия
1
Маноло Рейна
ВР
33
Горка Ларреа
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
33
Горка Ларреа
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Хиско Надаль
ЛВ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Леванте - Альмерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Альмерия
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+