Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эспаньол
Альмерия - Эспаньол: обзор матча 05 февраля 2011
Альмерия
05.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
5'
С. Марсело
7'
К. Уче
18'
Э. Бернандельо
34'
Х. Верду
49'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эспаньол
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Л. Ульоа
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Крусат
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Ф. Варгас
Замена
Х. Датоло
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Ф. Варгас
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 3:2!
А. Васкес
Желтая карточка
М. М'Бами
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Форлин
Желтая карточка
А. Крусат
ГОЛ! 3:1!
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Форлин
20'
Желтая карточка
Э. Галан
ГОЛ! 3:0!
Э. Бернандельо
18'
ГОЛ! 2:0!
К. Уче
ГОЛ! 1:0!
С. Марсело
Пас отдал
Э. Бернандельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
30
Силва Марсело
18
Акасиете
88
Мичел
27
Якобсен
7
Крусат
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
11
Ульоа
5
Уче
3-2-1-2-2
13
Камени
14
Галан
5
Амат
18
Форлин
2
Чика
3
Гарсиа
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
9
Гарсия
7
Крусат
8
Фегули
8
Фегули
7
Крусат
5
Уче
21
Варгас
21
Варгас
5
Уче
11
Ульоа
36
Гоитом
36
Гоитом
11
Ульоа
10
Луис Гарсия
23
Датоло
23
Датоло
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
24
Алонсо
24
Алонсо
7
Кальехон
18
Форлин
9
Васкес
9
Васкес
18
Форлин
Остались в запасе
Альмерия
Эспаньол
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Альмерия - Эспаньол
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+