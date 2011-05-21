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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 21 мая 2011
Реал
21.05.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
8 : 1
Завершен
Альмерия
4'
К. Роналду
31'
Э. Адебайор
48'
К. Бензема
52'
Э. Адебайор
63'
К. Бензема
73'
Э. Адебайор
77'
К. Роналду
87'
Хоселу
33'
К. Уче
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Альмерия
ГОЛ! 8:1!
Хоселу
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Хоселу
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Ортис
️️️️
Э. Пельерано
Замена
Х. Гоитом
️️️️
К. Уче
Замена
Х. Фернандес
️️️️
Е. Дудек
ГОЛ! 7:1!
К. Роналду
ГОЛ! 6:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 5:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Ф. Варгас
️️️️
А. Крусат
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Кака
ГОЛ! 4:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Желтая карточка
К. Уче
ГОЛ! 2:1!
К. Уче
Пас отдал
А. Крусат
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
7
Альберт Крусат
(К)
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
4
Эрнан Пельерано
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Манди
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
24
Хуанито
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-2-1-3
25
Дудек
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
39
Альбиоль
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
7
Роналду
25
Адебайор
9
Бензема
4-2-3-1
1
Эстебан
21
Ортис
30
Силва Марсело
31
Гарсиа
13
Луна
23
Бернандельо
4
Пельерано
10
Пьятти
15
Корона
7
Крусат
5
Уче
25
Дудек
88
Хесус Фернандес
88
Хесус Фернандес
25
Дудек
10
Кака
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Кака
9
Бензема
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Бензема
7
Крусат
21
Варгас
21
Варгас
7
Крусат
4
Пельерано
10
Ортис
10
Ортис
4
Пельерано
5
Уче
36
Гоитом
36
Гоитом
5
Уче
Остались в запасе
Реал
Альмерия
8
Манди
ЦП
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
8
Манди
ЦП
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Реал - Альмерия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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