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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Осасуна
Альмерия - Осасуна: обзор матча 23 января 2011
Альмерия
23.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
8'
К. Гарсиа
11'
Л. Ульоа
55'
Л. Ульоа
24'
К. Аранда
90+2'
Д. Лекич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Осасуна
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Лекич
Пас отдал
К. Аранда
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Л. Ульоа
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
К. Вадоч
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Корона
️️️️
Ф. Варгас
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Коро
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Замена
Э. Пельерано
️️️️
К. Уче
Замена
Д. Лекич
️️️️
Серхио
ГОЛ! 3:1!
Л. Ульоа
Пас отдал
М. Якобсен
Желтая карточка
М. Якобсен
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
М. Нельсон
Желтая карточка
К. Гарсиа
Желтая карточка
П. Пьятти
ГОЛ! 2:1!
К. Аранда
Пас отдал
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 2:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
Мичел
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Гарсиа
Пас отдал
Э. Бернандельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Коро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
27
Якобсен
31
Гарсиа
88
Мичел
30
Силва Марсело
7
Крусат
23
Бернандельо
21
Варгас
10
Пьятти
11
Ульоа
5
Уче
4-4-1-1
1
Рикарду
22
Нельсон
23
Серхио
17
Хосечо
2
Дамиа
23
Сориано
10
Пуньяль
8
Лоло
17
Камуньяс
10
Коро
7
Аранда
5
Уче
4
Пельерано
4
Пельерано
5
Уче
21
Варгас
15
Корона
15
Корона
21
Варгас
11
Ульоа
36
Гоитом
36
Гоитом
11
Ульоа
10
Коро
11
Кальеха
11
Кальеха
10
Коро
23
Сориано
32
Вадоч
32
Вадоч
23
Сориано
23
Серхио
16
Лекич
16
Лекич
23
Серхио
Остались в запасе
Альмерия
Осасуна
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Альмерия - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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