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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал Сосьедад
Альмерия - Реал Сосьедад: обзор матча 13 сентября 2010
Альмерия
13.09.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
21'
П. Пьятти
90'
Л. Ульоа
8'
Р. Тамудо
33'
П. Сутил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Корона
ГОЛ! 2:2!
Л. Ульоа
Замена
М. Бергара
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Гоитом
Желтая карточка
С. Акасиете
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Корона
️️️️
Д. Валери
Замена
А. Гризманн
️️️️
П. Сутил
ГОЛ! 1:2!
П. Сутил
Желтая карточка
Ф. Варгас
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Ривас
ГОЛ! 1:1!
П. Пьятти
ГОЛ! 0:1!
Р. Тамудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Диего Валери
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Альмерия
1
Эстебан
ВР
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-5-1-1
25
Алвес
18
Акасиете
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
23
Бернандельо
21
Варгас
19
М'Бами
8
Валери
10
Пьятти
36
Гоитом
4-4-1-1
1
Браво
3
Гонсалес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
19
Мартинес
10
Прието
11
Аранбуру
19
Ривас
17
Зурутуса
11
Сутил
23
Тамудо
8
Валери
15
Корона
15
Корона
8
Валери
36
Гоитом
10
Ортис
10
Ортис
36
Гоитом
23
Тамудо
5
Бергара
5
Бергара
23
Тамудо
17
Зурутуса
25
Вигуэра
25
Вигуэра
17
Зурутуса
11
Сутил
7
Гризманн
7
Гризманн
11
Сутил
Остались в запасе
Альмерия
Реал Сосьедад
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
14
Бальтасар Риго
ЦЗ
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Альмерия - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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