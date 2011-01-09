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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Альмерия
Мальорка - Альмерия: обзор матча 09 января 2011
Мальорка
09.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Альмерия
12'
И. Рамис
37'
В. Касадесус
67'
Э. Нсуе
88'
М. Перейра
66'
А. Крусат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Альмерия
ГОЛ! 4:1!
М. Перейра
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Замена
Г. Кастро
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 3:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
П. Вебо
ГОЛ! 2:1!
А. Крусат
Замена
Корона
️️️️
Ф. Варгас
Желтая карточка
Ж. Виктор
Замена
Л. Ульоа
️️️️
М. Якобсен
ГОЛ! 2:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Ж. Виктор
Желтая карточка
М. Перейра
15'
Желтая карточка
М. Якобсен
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Луис Марти
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Рамис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-3-3
13
Ават
3
Кевин
4
Рамис
16
Нуньеш
22
Сендрос
19
Марти
7
Перейра
18
Де Гузман
11
Касадесус
10
Нсуе
9
Вебо
3-2-3-1-1
25
Алвес
31
Гарсиа
18
Акасиете
27
Якобсен
21
Ортис
88
Мичел
19
М'Бами
21
Варгас
7
Крусат
10
Пьятти
5
Уче
11
Касадесус
5
Кастро
5
Кастро
11
Касадесус
19
Марти
3
Виктор
3
Виктор
19
Марти
21
Варгас
15
Корона
15
Корона
21
Варгас
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
27
Якобсен
11
Ульоа
11
Ульоа
27
Якобсен
Остались в запасе
Мальорка
Альмерия
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Мальорка - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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