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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Валенсия
Альмерия - Валенсия: обзор матча 16 апреля 2011
Альмерия
16.04.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 3
Завершен
Валенсия
51'
Р. Сольдадо
67'
М. Станкявичус
81'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Валенсия
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:3!
Ж. Альба
Пас отдал
Хоакин
Замена
Ж. Альба
️️️️
Х. Мата
Замена
Х. Ортис
️️️️
Э. Бернандельо
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Замена
К. Уче
️️️️
Л. Ульоа
ГОЛ! 0:2!
М. Станкявичус
Пас отдал
Р. Кошта
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Корона
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Матье
15'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
15
Корона
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
1
Эстебан
13
Луна
18
Акасиете
30
Силва Марсело
88
Мичел
7
Крусат
23
Бернандельо
24
Хуанито
10
Пьятти
15
Корона
11
Ульоа
3-2-2-2-1
13
Гуаита
22
Матье
20
Кошта
23
Мадуро
23
Мигел
18
Станкявичус
5
Топал
11
Банега
64
Мата
19
Эрнандес
9
Сольдадо
15
Корона
21
Ортис
21
Ортис
15
Корона
23
Бернандельо
10
Ортис
10
Ортис
23
Бернандельо
11
Ульоа
5
Уче
5
Уче
11
Ульоа
64
Мата
18
Альба
18
Альба
64
Мата
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Альмерия
Валенсия
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Альмерия - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Медитерранео
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