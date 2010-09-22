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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Леванте
Альмерия - Леванте: обзор матча 22 сентября 2010
Альмерия
22.09.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
39'
Г. Серхио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Леванте
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Р. Хорда
Замена
Корона
️️️️
Ф. Варгас
Замена
Х. Надаль
️️️️
Вальдо
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Р. Суарес
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Гоитом
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Валери
Желтая карточка
А. Крусат
ГОЛ! 0:1!
Г. Серхио
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
Ф. Варгас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Альмерия
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
7
Хиско Надаль
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
18
Акасиете
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
8
Валери
23
Бернандельо
21
Варгас
10
Пьятти
36
Гоитом
4-2-3-1
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
18
Бальестерос
15
Дель Орно
16
Серхио
25
Торрес
28
Хиско
21
Суарес
23
Вальдо
9
Хорда
21
Варгас
15
Корона
15
Корона
21
Варгас
8
Валери
11
Ульоа
11
Ульоа
8
Валери
36
Гоитом
5
Уче
5
Уче
36
Гоитом
21
Суарес
14
Пальярдо
14
Пальярдо
21
Суарес
23
Вальдо
7
Надаль
7
Надаль
23
Вальдо
9
Хорда
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Хорда
Остались в запасе
Альмерия
Леванте
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Хуанма Лильо
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
14
Игнасио Гонсалес
АП
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Мигель Робусте
ЦЗ
14
Игнасио Гонсалес
АП
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Альмерия - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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