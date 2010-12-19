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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Хетафе
Альмерия - Хетафе: обзор матча 19 декабря 2010
Альмерия
19.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 3
Завершен
Хетафе
7'
К. Уче
24'
Л. Ульоа
29'
Ману
48'
Мику
71'
Д. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Хетафе
Замена
Х. Арисменди
️️️️
П. Риос
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
Замена
Х. Гоитом
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
В. Санчес
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 2:3!
Д. Боатенг
Пас отдал
Ману
Желтая карточка
Х. Гавилан
Замена
Д. Валери
️️️️
Корона
ГОЛ! 2:2!
Мику
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 2:1!
Ману
Желтая карточка
Л. Ульоа
ГОЛ! 2:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
К. Уче
20'
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ! 1:0!
К. Уче
Пас отдал
А. Крусат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Альмерия
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
31
Гарсиа
18
Акасиете
27
Якобсен
21
Ортис
7
Крусат
19
М'Бами
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
11
Ульоа
4-3-2-1
13
Кодина
5
Маркано
3
Рафа
23
Торрес
2
Мане
18
Боатенг
10
Парехо
14
Гавилан
16
Риос
7
Ману
20
Мику
15
Корона
8
Валери
8
Валери
15
Корона
15
Корона
10
Ортис
10
Ортис
15
Корона
7
Крусат
36
Гоитом
36
Гоитом
7
Крусат
14
Гавилан
4
Санчес
4
Санчес
14
Гавилан
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
16
Риос
14
Арисменди
14
Арисменди
16
Риос
Остались в запасе
Альмерия
Хетафе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Альмерия - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Медитерранео
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