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Атлетико Сармиенто
Факундо Ронкалья
Статистика
€ 25 тыс
Факундо Ронкалья - статистика
Атлетико Сармиенто
10 февраля 1987 (39)
#14 | Защитник
179 см | 76 кг
Аргентина | Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
17
1
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 1
22.05.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
16.05.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 2
11.05.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 2
08.05.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 0
01.05.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
25.04.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
3 : 1
21.04.2021
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
18.04.2021
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
03.04.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3 : 1
24.01.2021
Гранада
1' - 88'
63'
88'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 1
21.01.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2 : 0
12.01.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0 : 0
09.01.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.01.2021
Осасуна
85' - 90'
87'
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
90' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 2
06.12.2020
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 1
20.11.2020
Уэска
1' - 78'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
07.11.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 3
31.10.2020
Атлетико
1' - 85'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 0
24.10.2020
Атлетик
1' - 88'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0 : 0
18.10.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 0
04.10.2020
Сельта
1' - 90'
23'
76'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 3
27.09.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2020
Осасуна
1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 2
12.09.2020
Осасуна
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