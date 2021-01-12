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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 12 января 2021
Гранада
12.01.2021, вторник, 21:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
22'
Л. Суарес
45+1'
С. Эррера (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
Желтая карточка
Д. Дуарте
90'
76'
Желтая карточка
Э. Гальего
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Д. Мачис
74'
71'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Кальери
71'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
67'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Кенеди
65'
Замена
Л. Милья
️️️️
А. Монторо
65'
63'
Замена
А. Будимир
️️️️
Джони
63'
Замена
Л. Торро
️️️️
Ойер
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Эррера
45'
+1
40'
Желтая карточка
Р. Гарсия
36'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
21
Эррера
19
Монторо
11
Мачис
29
Кенеди
97
Суарес
4-1-1-3-1
1
Эррера
14
Ронкалья
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
24
Джони
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
29
Кенеди
7
Пуэртас
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Монторо
6
Милья
6
Милья
19
Монторо
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
11
Мачис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
11
Мачис
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
6
Ойер
6
Торро
6
Торро
6
Ойер
9
Кальери
18
Гальего
18
Гальего
9
Кальери
24
Джони
17
Будимир
17
Будимир
24
Джони
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
29
Альберто Соро
ПВ
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
29
Альберто Соро
ПВ
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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