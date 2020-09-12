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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Осасуна
Кадис - Осасуна: обзор матча 12 сентября 2020
Кадис
12.09.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
10'
Адриан
79'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Осасуна
Желтая карточка
И. Альехо
90'
85'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
79'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Л. Торро
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
78'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
77'
75'
Замена
М. Кардона
️️️️
Адриан
71'
Замена
Л. Торро
️️️️
И. Перес
65'
Желтая карточка
Х. Крус
Замена
Й. Йонссон
️️️️
М. Мауро
64'
Замена
Алекс
️️️️
Х. Мари
64'
Желтая карточка
Ф. Малбашич
58'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Я. Бодигер
46'
35'
Желтая карточка
Д. Гарсия
10'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
3
Фали
ЦЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
17
Горка Сабарте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Жиль
6
Гонсалес
18
Мауро
16
Кала
18
Эспино
6
Хосе Мари
20
Карселен
14
Бодигер
6
Помбо
25
Санчес
21
Негредо
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
21
Перес
10
Торрес
14
Гарсия
20
Адриан
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
6
Хосе Мари
8
Алекс
8
Алекс
6
Хосе Мари
18
Мауро
16
Йонссон
16
Йонссон
18
Мауро
14
Бодигер
29
Малбашич
29
Малбашич
14
Бодигер
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
21
Перес
6
Торро
6
Торро
21
Перес
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
20
Адриан
22
Кардона
22
Кардона
20
Адриан
Остались в запасе
Кадис
Осасуна
3
Фали
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
24
Хави Мартинес
АП
17
Горка Сабарте
ЦЗ
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
3
Фали
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
17
Горка Сабарте
ЦЗ
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кадис - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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