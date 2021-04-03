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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 03 апреля 2021
Осасуна
03.04.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мата
90'
+3
Замена
Чема
️️️️
М. Кукурелья
86'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
С. Шакла
85'
Замена
С. Абдулай
️️️️
К. Аленья
81'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Тимор
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Барха
77'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
77'
Желтая карточка
Р. Гарсия
68'
Замена
А. Будимир
️️️️
Э. Гальего
62'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Х. Кальери
61'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ойер
56'
49'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
Ойер
46'
2'
Желтая карточка
С. Шакла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ОП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
3
Крус
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Ойер
6
Торро
14
Гарсия
11
Барха
18
Гальего
9
Кальери
3-3-2-1
13
Сорья
17
Оливера
4
Шакла
2
Джене
12
Ньом
24
Тимор
17
Кукурелья
8
Арамбарри
10
Аленья
17
Мата
6
Ойер
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Ойер
9
Кальери
10
Торрес
10
Торрес
9
Кальери
11
Барха
6
Авила
6
Авила
11
Барха
18
Гальего
17
Будимир
17
Будимир
18
Гальего
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
10
Аленья
21
Абдулай
21
Абдулай
10
Аленья
4
Шакла
3
Этчейта
3
Этчейта
4
Шакла
17
Кукурелья
5
Чема
5
Чема
17
Кукурелья
24
Тимор
14
Кубо
14
Кубо
24
Тимор
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
9
Дарио Поведа
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
Остались в запасе
9
Дарио Поведа
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
1
Рубен Янес
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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