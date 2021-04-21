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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 21 апреля 2021
Осасуна
21.04.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
13'
Х. Мартинес
32'
Х. Кальери
67'
Р. Торрес (П)
30'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
80'
Замена
Джейсон
️️️️
Г. Молина
80'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Торрес
78'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
78'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Мартинес
74'
69'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Торрес
67'
66'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Пенальти не реализован!
Р. Торрес
65'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
63'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
63'
52'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Ю. Муса
52'
Замена
К. Олива
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
Ойер
47'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Х. Мартинес
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Гедеш
28'
Желтая карточка
Г. Гедеш
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Х. Кальери
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
ПП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
6
Ойер
24
Мартинес
10
Торрес
20
Адриан
9
Кальери
4-1-1-3-1
1
Хауме
4
Дьякаби
5
Молина
3
Паулиста
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
80
Муса
11
Гедеш
90
Черышев
9
Гамейро
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
24
Мартинес
5
Брашанац
5
Брашанац
24
Мартинес
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
10
Торрес
6
Авила
6
Авила
10
Торрес
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
10
Рачич
28
Олива
28
Олива
10
Рачич
80
Муса
7
Кан Ин
7
Кан Ин
80
Муса
5
Молина
23
Джейсон
23
Джейсон
5
Молина
90
Черышев
10
Кутроне
10
Кутроне
90
Черышев
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Осасуна - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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