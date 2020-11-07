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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 07 ноября 2020
Севилья
07.11.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
59'
Л. Окампос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
89'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Ю. Эн-Несири
89'
Желтая карточка
Фернандо
87'
83'
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Крус
80'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
И. Ракитич
77'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Фернандес Луна
68'
67'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
И. Видаль
️️️️
У. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Окампос
59'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Навас
46'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
М. Акунья
42'
38'
Желтая карточка
У. Гарсия
16'
Замена
Ойер
️️️️
Л. Торро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
14
Фернандес Луна
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
1
Эррера
14
Ронкалья
5
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Джони
18
Гальего
17
Будимир
21
Акунья
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Акунья
16
Навас
11
Ракитич
11
Ракитич
16
Навас
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
21
Эн-Несири
20
Васкес
20
Васкес
21
Эн-Несири
14
Фернандес Луна
26
де Йонг
26
де Йонг
14
Фернандес Луна
15
Гарсия
22
Видаль
22
Видаль
15
Гарсия
6
Торро
6
Ойер
6
Ойер
6
Торро
3
Крус
21
Перес
21
Перес
3
Крус
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Иван Мартинес
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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