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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 19 сентября 2020
Хетафе
19.09.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
54'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+3
Замена
Э. Кабако
️️️️
Д. Суарес
90'
+3
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
И. Видаль
Желтая карточка
М. Арамбарри
89'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
87'
83'
Замена
Л. Торро
️️️️
Ойер
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Эрнандес
80'
76'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Адриан
76'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
66'
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
66'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Перес
64'
Желтая карточка
А. Эрнандес
Желтая карточка
М. Кукурелья
57'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Н. Максимович
54'
Желтая карточка
Н. Максимович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
17
Горка Сабарте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Эрнандес
4-1-2-2-1
1
Эррера
14
Ронкалья
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
21
Перес
10
Торрес
14
Гарсия
20
Адриан
22
Суарес
23
Кабако
23
Кабако
22
Суарес
9
Эрнандес
24
Тимор
24
Тимор
9
Эрнандес
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
17
Мата
20
Унал
20
Унал
17
Мата
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
6
Ойер
6
Торро
6
Торро
6
Ойер
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
20
Адриан
9
Кальери
9
Кальери
20
Адриан
21
Перес
22
Кардона
22
Кардона
21
Перес
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
17
Горка Сабарте
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
17
Горка Сабарте
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Осасуна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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