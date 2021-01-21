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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 21 января 2021
Валенсия
21.01.2021, четверг, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
69'
У. Гарсия (АГ)
42'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
86'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
77'
Желтая карточка
М. Санчес
75'
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
75'
Замена
И. Перес
️️️️
Р. Торрес
75'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Мартинес
71'
Желтая карточка
Х. Крус
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Гарсия
69'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Черышев
68'
Желтая карточка
Д. Васс
60'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Рачич
59'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Кан Ин
58'
45'
+1
Желтая карточка
И. Видаль
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Корреа
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
7
Кан Ин
9
Гомес
4-1-1-3-1
1
Эррера
14
Ронкалья
22
Видаль
15
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
24
Мартинес
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
90
Черышев
11
Гедеш
11
Гедеш
90
Черышев
10
Рачич
80
Муса
80
Муса
10
Рачич
7
Кан Ин
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Кан Ин
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
24
Мартинес
11
Барха
11
Барха
24
Мартинес
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
21
Перес
21
Перес
10
Торрес
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
13
Кристиан Риверо
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
5
Гильем Молина
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Иньяки Альварес
ВР
24
Джони
ЛВ
1
Хуан Перес
ВР
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
22
Уго Гильямон
ОП
5
Гильем Молина
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
88
Коба Куандреди
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
24
Джони
ЛВ
1
Хуан Перес
ВР
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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