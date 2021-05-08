Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 08 мая 2021
Атлетик
08.05.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Осасуна
1'
Х. Морсильо
62'
О. Сансет
12'
Д. Брашанац
89'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брашанац
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Гальего
88'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Э. Барха
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Беренгер
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
80'
79'
Замена
Джони
️️️️
Р. Торрес
Замена
И. Гомес
️️️️
Х. Морсильо
75'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
75'
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Крус
72'
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Рамальо
71'
Замена
Л. Авила
️️️️
Л. Торро
ГОЛ! 2:1!
О. Сансет
Пас отдал
А. Беренгер
62'
Желтая карточка
У. Венцедор
50'
26'
Желтая карточка
Л. Торро
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брашанац
ГОЛ! 1:0!
Х. Морсильо
Пас отдал
А. Вильялибре
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
7
Морсильо
8
Сансет
7
Беренгер
12
Вильялибре
4-1-2-2-1
1
Эррера
15
Эрнандес
22
Рамальо
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
10
Торрес
17
Будимир
7
Беренгер
8
Лопес
8
Лопес
7
Беренгер
7
Морсильо
11
Гомес
11
Гомес
7
Морсильо
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
3
Крус
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Крус
22
Рамальо
22
Видаль
22
Видаль
22
Рамальо
10
Торрес
24
Джони
24
Джони
10
Торрес
6
Торро
6
Авила
6
Авила
6
Торро
11
Барха
18
Гальего
18
Гальего
11
Барха
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
10
Иньиго Висенте
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
10
Иньиго Висенте
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Осасуна
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+