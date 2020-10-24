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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 24 октября 2020
Осасуна
24.10.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
81'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ф. Ронкалья
88'
87'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Лопес
87'
Замена
И. Висенте
️️️️
И. Муньяин
82'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
82'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
81'
77'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
Замена
Адриан
️️️️
Э. Гальего
74'
Замена
Э. Барха
️️️️
Джони
74'
Желтая карточка
И. Видаль
63'
Желтая карточка
Ойер
54'
Замена
У. Гарсия
️️️️
А. Эрнандес
29'
26'
Желтая карточка
Р. Гарсия
24'
Желтая карточка
Е. Альварес
Желтая карточка
Д. Гарсия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
14
Ронкалья
21
Перес
24
Джони
14
Гарсия
18
Гальего
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
8
Лопес
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
24
Джони
11
Барха
11
Барха
24
Джони
15
Эрнандес
15
Гарсия
15
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
10
Торрес
10
Торрес
14
Ронкалья
18
Гальего
20
Адриан
20
Адриан
18
Гальего
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
8
Лопес
6
Саррага
6
Саррага
8
Лопес
10
Муньяин
10
Висенте
10
Висенте
10
Муньяин
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
32
Асьер Кордоба
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Осасуна - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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