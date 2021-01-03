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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 03 января 2021
Реал Сосьедад
03.01.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
46'
А. Барренечеа
20'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
87'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
85'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Х. Мартинес
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Барренечеа
78'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
78'
Желтая карточка
И. Субельдия
76'
76'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
67'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
67'
Замена
Джони
️️️️
Э. Барха
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Оярсабаль
66'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
Порту
66'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
В. Жозе
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Барренечеа
Пас отдал
В. Жозе
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
13
Иньяки Альварес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
10
Аймар Орос
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Брэндон
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
93
Саньян
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-2-3-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
7
Монкайола
21
Перес
11
Барха
24
Мартинес
14
Гарсия
9
Кальери
7
Барренечеа
2
Горосабель
2
Горосабель
7
Барренечеа
10
Порту
3
Меркеланц
3
Меркеланц
10
Порту
10
Оярсабаль
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Оярсабаль
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
12
Виллиан Жозе
9
Баутиста
9
Баутиста
12
Виллиан Жозе
11
Барха
24
Джони
24
Джони
11
Барха
24
Мартинес
14
Ронкалья
14
Ронкалья
24
Мартинес
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
30
Гаиска Айеса
ВР
12
Роберто Лопес
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иван Мартинес
ВР
13
Иньяки Альварес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
12
Роберто Лопес
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
13
Иньяки Альварес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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