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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 24 января 2021
Осасуна
24.01.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
27'
А. Будимир
39'
А. Будимир
86'
Х. Монкайола
50'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
88'
ГОЛ! 3:1!
Х. Монкайола
Пас отдал
Р. Торрес
86'
85'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Л. Суарес
81'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Р. Кенеди
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
81'
81'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
К. Нева
77'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Желтая карточка
Х. Кальери
74'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
И. Перес
68'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
63'
50'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Замена
Х. Крус
️️️️
М. Санчес
46'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Будимир
46'
46'
Замена
Куини
️️️️
Д. Фулкье
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Вальехо
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Джони
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Барха
39'
38'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
М. Санчес
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
27'
11'
Желтая карточка
Х. Вальехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Торро
6
Ойер
21
Перес
24
Джони
11
Барха
17
Будимир
3-2-2-2-1
1
Силва
24
Вальехо
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
21
Нева
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
29
Кенеди
97
Суарес
23
Санчес
3
Крус
3
Крус
23
Санчес
24
Джони
14
Гарсия
14
Гарсия
24
Джони
21
Перес
7
Монкайола
7
Монкайола
21
Перес
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
17
Будимир
9
Кальери
9
Кальери
17
Будимир
21
Нева
7
Пуэртас
7
Пуэртас
21
Нева
20
Фулкье
17
Куини
17
Куини
20
Фулкье
97
Суарес
19
Вико
19
Вико
97
Суарес
24
Вальехо
19
Молина
19
Молина
24
Вальехо
29
Кенеди
9
Сольдадо
9
Сольдадо
29
Кенеди
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
13
Иньяки Альварес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Осасуна - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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