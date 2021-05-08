Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Микель Сан Хосе - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1989 (37), Памплона
#12 | Защитник
186 см | 77 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
26
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
5 : 2
08.05.2021
Бирмингем Сити
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.04.2021
Бирмингем Сити
54' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
21.04.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ротерхэм
0 : 1
18.04.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
10.04.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
0 : 0
06.04.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
02.04.2021
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уотфорд
3 : 0
20.03.2021
Бирмингем Сити
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.03.2021
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
23.02.2021
Норвич Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
20.02.2021
Бирмингем Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
2 : 0
17.02.2021
Бирмингем Сити
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Борнмут
3 : 2
06.02.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
02.02.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.01.2021
Ковентри
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
20.01.2021
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
0 : 1
16.01.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
02.01.2021
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
0 : 4
29.12.2020
Дерби Каунти
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.12.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бирмингем Сити
1 : 4
19.12.2020
Мидлсбро
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
3 : 2
16.12.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.12.2020
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
1 : 2
09.12.2020
Бирмингем Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
0 : 1
05.12.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
01.12.2020
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
28.11.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лутон Таун
1 : 1
24.11.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
0 : 0
20.11.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
07.11.2020
Борнмут
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
04.11.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 2
31.10.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
28.10.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
24.10.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
1 : 0
20.10.2020
Бирмингем Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
17.10.2020
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
7
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+