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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 08 мая 2021
Блэкберн
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
5 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
27'
А. Армстронг (П)
45+1'
Б. Бреретон
71'
А. Армстронг
83'
Э. Беннетт
85'
А. Армстронг
22'
К. Педерсен
50'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
ГОЛ! 5:2!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Эванс
85'
ГОЛ! 4:2!
Э. Беннетт
Пас отдал
К. Эванс
83'
82'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
R. Stirk
79'
Замена
K. Simmonds
️️️️
A. Miller
76'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Р. Харпер
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Бакли
74'
ГОЛ! 3:2!
А. Армстронг
Пас отдал
S. Downing
71'
67'
Желтая карточка
К. Педерсен
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
67'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Галлахер
58'
Замена
S. Downing
️️️️
J. Davenport
58'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
58'
50'
ГОЛ! 2:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
С. Седдон
46'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Косгров
46'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Леко
ГОЛ! 2:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
С. Галлахер
45'
+1
40'
Желтая карточка
R. Stirk
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Армстронг
27'
26'
Желтая карточка
Д. Леко
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
24
Тирис Долан
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
11
Keyendrah Simmonds
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
3-4-1-2
1
Камински
4
Харвуд-Беллис
17
Белл
24
Ньямб
27
Трэвис
6
Бакли
19
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Армстронг
20
Галлахер
4-3-3
27
Трумен
2
Когли
5
Гордон
24
Педерсен
3
Седдон
17
Леко
45
Харпер
20
Гарднер
9
Косгров
8
41
20
Галлахер
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Галлахер
4
Харвуд-Беллис
4
Айяла
4
Айяла
4
Харвуд-Беллис
6
Бакли
30
Эванс
30
Эванс
6
Бакли
19
19
19
19
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
41
11
11
41
45
Харпер
8
МакГри
8
МакГри
45
Харпер
8
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
9
Косгров
10
Юткевич
10
Юткевич
9
Косгров
17
Леко
10
Халилович
10
Халилович
17
Леко
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Зак Джикок
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Зак Джикок
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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