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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бирмингем Сити
Миллуолл - Бирмингем Сити: обзор матча 17 февраля 2021
Миллуолл
17.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
3'
Д. Уоллес
75'
B. Thompson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Бирмингем Сити
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
B. Thompson
87'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уоллес
87'
81'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Л. Юткевич
81'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Колен
Желтая карточка
Р. Вудс
80'
Желтая карточка
М. Ромео
78'
ГОЛ! 2:0!
B. Thompson
Пас отдал
Ш. Хатчинсон
75'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
М. Беннетт
71'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
M. Smith
71'
70'
Желтая карточка
Л. Юткевич
70'
Замена
И. Санчес
️️️️
И. Суньич
59'
Замена
Я. Валери
️️️️
М. Сан Хосе
53'
Желтая карточка
Р. Харпер
Замена
A. Pearce
️️️️
Д. Купер
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
2
Мэлони
2
Ромео
12
Эванс
5
Купер
18
Вудс
17
Уоллес
8
10
Беннетт
17
3-3-2-2
13
Этеридж
6
Дин
2
Колен
12
Сан Хосе
6
Кларк-Салтер
26
Суньич
24
Педерсен
20
Гарднер
45
Харпер
25
Хоган
10
Юткевич
5
Купер
15
15
5
Купер
8
3
Фергюсон
3
Фергюсон
8
10
Беннетт
16
Митчелл
16
Митчелл
10
Беннетт
17
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
17
Уоллес
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Уоллес
12
Сан Хосе
7
Валери
7
Валери
12
Сан Хосе
2
Колен
17
Леко
17
Леко
2
Колен
26
Суньич
10
Санчес
10
Санчес
26
Суньич
10
Юткевич
91
Бела
91
Бела
10
Юткевич
Остались в запасе
Миллуолл
Бирмингем Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Статистика матча Миллуолл - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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