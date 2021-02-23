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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Норвич Сити
Бирмингем Сити - Норвич Сити: обзор матча 23 февраля 2021
Бирмингем Сити
23.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
39'
И. Санчес
26'
Т. Пукки
76'
Т. Пукки
90+5'
О. Скипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Норвич Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
О. Скипп
89'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
89'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
84'
Замена
М. Робертс
️️️️
Ж. Бела
83'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Г. Гарднер
83'
76'
ГОЛ! 1:2!
Т. Пукки
Замена
Я. Валери
️️️️
И. Санчес
75'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Р. Харпер
70'
Желтая карточка
С. Хоган
68'
64'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
М. Вранчич
62'
Желтая карточка
М. Вранчич
ГОЛ! 1:1!
И. Санчес
39'
35'
Пенальти не реализован!
Т. Пукки
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
К. МакЛин
19'
Желтая карточка
К. Циммерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Норвич Сити
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
6
Кларк-Салтер
2
Колен
26
Суньич
10
Санчес
45
Харпер
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Хэнли
13
Яннулис
34
Скипп
23
МакЛин
8
Вранчич
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
10
Санчес
7
Валери
7
Валери
10
Санчес
45
Харпер
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
45
Харпер
91
Бела
4
Робертс
4
Робертс
91
Бела
20
Гарднер
10
Юткевич
10
Юткевич
20
Гарднер
8
Вранчич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
8
Вранчич
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Норвич Сити
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бирмингем Сити - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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